Мерц заявил об унижении США Тегераном

Иран, как заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, «унижает» США, которые не знают, как выйти из войны.

«У американцев, очевидно, нет стратегии, - приводит слова немецкого политика n-tv. - Сейчас я не вижу, какой стратегический путь выхода выберут американцы». По его мнению, иранцы ведут переговоры очень умело. Или же «очень умело их не ведут», поиграл словами Мерц.

По словам главы правительства Германии, жители США подвергаются «унижению со стороны иранского руководства» - в первую очередь, со стороны «этих так называемых Революционных гвардий».

Мерц также напомнил о войнах в Ираке и Афганистане. Он уверен, что главной проблемой всегда является то, как завершать конфликты, а война против Ирана «была непродуманной». Он надеется, что «все это закончится как можно скорее», но на данный момент такого исхода канцлер не предвидит.