Зеленский начал угрожать ЕС

Владимир Зеленский угрожает Брюсселю «потерей Украины», если ему не назовут конкретные сроки вступления Киева в ЕС. Он делает алармистские заявления, чтобы воздействовать на рядовых европейцев, пишет DS News (перевод «Иносми»).

Издание отмечает, что во время очередного европейского турне Зеленский заявил, что если Украину не примут быстро в ЕС, то через два-три года Киев откажется вступать в этот союз.

«Есть серьезные основания считать, что это заявление не спонтанное, а наоборот, тщательно продуманное и заранее подготовленное. Фактически это новый месседж европейцам от Киева: мы без вас обойдемся, и вы еще пожалеете», — пишет DS News.

Журналисты отмечают, что Зеленскому нужна «конкретная дата вступления» в ЕС как козырь, чтобы выиграть президентские выборы.

«Вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Я спросил о дате. Я сказал, что вы потеряете Украину…» — потребовал Зеленский во время интервью.

Он знает, что лидеры и элиты стран ЕС не согласны утверждать и объявлять «график вступления». Поэтому пугает европейских обывателей тем, что они потеряют Украину, если не надавят на своих лидеров, заключает издание.

