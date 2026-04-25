Зеленский в панике обратился к Западу после ночного удара по Днепру

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление после ночного удара ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.

Он в очередной раз потребовал от Запада усилить ПВО Украины и ввести очередной, уже 21-й пакет антироссийских санкций.

"Практически всю ночь россияне били по Днепру и другим городам и общинам" - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

По его словам, были задействованы ударные дроны, крылатые ракеты и большое количество баллистики. Зеленский подтвердил повреждения энергетики и предприятий.

"Каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация нуждается в немедленных и жестких действиях, оперативном усилении нашей ПВО", - написал Зеленский.

Кроме этого он призвал европейских партнеров "двигаться уже и к 21-му пакету" санкций против России.

"Мы уже общаемся с командой ЕС по поводу возможных новых санкционных шагов", - добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники ночью впервые атаковали Свердловскую и Челябинскую области России. В Екатеринбурге обломками беспилотника был поврежден жилой дом.