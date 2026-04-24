Вскрылась неприятная правда о Макроне

Бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь обвинил президента страны Эммануэля Макрона в манипуляциях. Об этом сообщают Аргументы и Факты со ссылкой на Closer.

По словам Атталя, Макрон является «инженером хаоса», а на его рабочие методы оказывает влияние ревность и манипулятивность.

«Габриэль Атталь сожалеет о том, что был наивен по отношению к Эммануэлю Макрону. <…> Макрон манипулировал им. В частности, когда он попросил его не участвовать в кампании на выборах в Европарламент в 2024 году, а затем публично упрекнул его в том, что он этого не сделал», — сообщает издание.

Помимо этого, Атталь также отрицает слухи о том, что он когда-либо был близок с Макроном.

Отмечается, что эти признания Атталь делает в своей новой книге «Свободный человек». Эта книга уже вызвала критику от сторонников Макрона, которые назвали ее «непристойной». При этом издание считает, что Атталь «вряд ли найдет себе друзей» после публикации работы.

