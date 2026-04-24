Макрон выступил с заявлением о ситуации на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возвращение стабильности на Ближний Восток отвечает интересам «всех стран», и сделать это необходимо как можно скорее.

С таким заявлением он выступил в пятницу по прибытии на неформальный саммит Евросоюза на Кипре.

«Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы стабильность вернулась как можно быстрее, а давление на мировую экономику ослабло», — сказал французский лидер журналистам.

Макрон также отметил, что «Европа должна активнее участвовать» в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Масштабный военный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, заявив о необходимости уничтожить его ядерную программу. В первые часы войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран нанёс массированные ракетные удары по территории Израиля, американским базам в регионе и заблокировал Ормузский пролив — ключевую артерию, через которую проходит около 20% мировой нефти. К началу апреля 2026 года конфликт привёл к значительным экономическим потерям и росту цен на энергоносители.

«Москитный флот» и «серьезное» оружие: Иран продолжает удивлять США

8 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня и начале переговоров с Ираном, базирующихся на требованиях Тегерана, включавших контроль над Ормузским проливом и снятие санкций. Перемирие несколько раз продлевалось: сначала до 22 апреля, затем — ещё на три недели по итогам встречи в Вашингтоне с участием представителей Израиля и Ливана. Однако, как отмечают эксперты, режим прекращения огня остаётся шатким: израильские войска продолжают операции на юге Ливана против «Хезболлы», а Иран сохраняет блокаду пролива, требуя выполнения своих условий.