Евросоюз выступил с требованием к Мелони
Евросоюз выступил с требованием к премьер-министру Италии Джорджи Мелони сократить государственные расходы. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что это произошло из-за роста дефицита бюджета страны, который превысил установленный Евросоюзом порог. Согласно данным Евростата, в 2025 году этот дефицит составил 3,1% тогда как порог установлен на уровне в 3%.
Как сообщили в Евросоюзе, Италии необходимо ужесточить бюджетную политику. В таких условиях власти страны могут потерять возможность использовать бюджетные меры для укрепления позиций перед грядущими выборами.
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза
Ранее Мелони ответила на оскорбления Соловьева.