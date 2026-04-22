Евросоюз выступил с требованием к Мелони

Евросоюз выступил с требованием к премьер-министру Италии Джорджи Мелони сократить государственные расходы. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что это произошло из-за роста дефицита бюджета страны, который превысил установленный Евросоюзом порог. Согласно данным Евростата, в 2025 году этот дефицит составил 3,1% тогда как порог установлен на уровне в 3%.

Как сообщили в Евросоюзе, Италии необходимо ужесточить бюджетную политику. В таких условиях власти страны могут потерять возможность использовать бюджетные меры для укрепления позиций перед грядущими выборами.

