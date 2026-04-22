Премьер-министр Италии ответила на оскорбления Соловьева

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на оскорбительные комментарии в свой адрес со стороны российского журналиста Владимира Соловьева. Об этом пишет портал Ansa со ссылкой на ее социальные сети.

Как отмечается в материале, свой комментарий Джорджа Мелони адресовала в ответ на «оскорбления российского телеведущего Владимира Соловьева, не называя его имени».

«По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», — написала Мелони.

По ее словам, существует единственный ориентир, и это интересы Италии. Она заверила, что будет «следовать ему с гордостью, к большому огорчению пропагандистов по всему миру».

Глава МИД Италии вызвал посла РФ Парамонова из-за слов Соловьева о Мелони

До этого посла России в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии из-за высказываний российского телеведущего Владимира Соловьева об итальянском премьер-министре Джордже Мелони. Скандал разразился после того, как в эфире шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live» этот российский журналист допустил в адрес Мелони оскорбительные высказывания на итальянском и русском языках. В частности, он назвал премьера «фашистской тварью» и обвинил ее в предательстве своих избирателей.