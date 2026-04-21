Трамп пригрозил Европе исчезновением
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа может исчезнуть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNBC.
По мнению Трампа, причиной исчезновения Европы могут стать проблема с миграцией и кризис на рынке энергоносителей. На этом фоне глава Белого дома призвал Европу исправить эти проблемы, чтобы не допустить собственного развала.
«Европа должна исправить ситуацию с иммиграцией и энергоносителями. Им нужно выправиться или у них не будет Европы», — заявил он.
