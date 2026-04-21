Трамп выступил с обвинением в адрес Ирана

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в многократном нарушении режима прекращения огня.
С таким заявлением он выступил в соцсети Truth Social.
«Иран многократно нарушал режим прекращения огня!» — написал американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что Иран столкнется с невиданными проблемами в том случае, если откажется от переговоров с Вашингтоном.
7 апреля стало известно, что Иран предложил США план завершения войны, передав его через пакистанских посредников.