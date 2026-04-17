Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал открытие Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мерца, Германия приветствует такое решение Ирана. Он также призвал Вашингтон и Тегеран к скорейшему установлению мира.

«Это хорошие новости, которые мы получили сегодня в ходе текущих переговоров, но это должно быть реализовано в полном соответствии с международным морским правом, чтобы не было никаких ограничений. Торговые суда и их экипажи должны иметь беспрепятственный проход через Ормузский пролив», — заявил он.

Мерц добавил, что Германия планирует продолжить свои усилия по мирному урегулированию ситуации. При этом он также подчеркнул, что рост цен на энергоносители необходимо остановить.

«Эта война не должна стать трансатлантическим тестом на прочность. <...> Если то, что мы намеревались сделать, не удастся, то нам грозит масштабный многоплановый глобальный кризис», — заявил Мерц.

Ранее Иран открыл Ормузский пролив.