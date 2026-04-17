Глава Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран открыл Ормузский пролив для прохода любых коммерческих судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Аракчи в соцсетях.

По словам главы Ирана, залив будет открыт до конца режима прекращения огня. При этом, проход судов будет осуществляться через маршрут, заранее согласованный с иранской стороной.

«В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане проход всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период действия соглашения», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что США и Иран согласовали детали мирного соглашения.