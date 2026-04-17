Трамп снова оскорбил Такера Карлсона

Президент США Дональд Трамп снова оскорбил журналиста Такера Карлсона. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Карлсон обладает низким IQ и является переоцененным журналистом. При этом, ранее он уже высказывался о Карлсоне в подобном роде — это произошло после того, как журналист выступил с критикой военной операции против Ирана.

«Такер — человек с низким IQ — его всегда легко победить, и он сильно переоценен!!!», — написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что он придерживается подобного мнения в отношении журналистки NBC Меган Келли и радиоведущего Алекса Джонса. Впрочем, он добавил, что в США «еще остаются хорошие и умные» сторонники MAGA («Make America Great Again» или «Сделаем Америку снова великой» — предвыборный лозунг сторонников Трампа). Трамп заявил, что может составить список «хороших, плохих и средних» сторонников, потому что «это было бы увлекательно».

