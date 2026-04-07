Трамп оскорбил Такера Карлсона после критики операции в Иране

Президент США Дональд Трамп оскорбил журналиста Такера Карлсона, который ранее подверг критике операцию в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

По словам Трампа, Карлсон является «человеком с низким интеллектом». Глава Белого дома также заявил, что Карлсон постоянно пытается узнать у него детали о происходящем, но Трамп игнорирует его звонки.

«Такер — человек с низким IQ, который совершенно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, но я не отвечаю на его звонки. Я не имею с ним дел. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками», — заявил он.

Ранее Карлсон заявил, что США не одерживают победу в Иране, а также намеренно бомбят гражданскую инфраструктуру.