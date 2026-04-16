Трамп и президент Ливана провели переговоры

Президент США Дональд Трамп провел переговоры со своим коллегой из Ливана Джозефом Ауном. Об этом сообщает журналист издания Axios Барак Равид в социальных сетях.

По словам Равида, в Ливане официально подтвердили, что Аун и Трамп провели телефонный разговор. Отмечается, что ливанский президент поблагодарил главу Белого дома «за стремление к прекращению огня». В свою очередь, Трамп пообещал остановить боевые действия на Ближнем востоке «как можно скорее».

Кроме того, представитель израильского министерства обороны рассказал Равиду, что прекращение огня может быть установлено уже сегодня. Впрочем, журналист подчеркнул, что это еще не решено окончательно.

Ранее Трамп сообщил о первых за 34 года переговорах по Ближнему Востоку.