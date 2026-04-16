Трамп анонсировал первые за 34 года переговоры по Ближнему Востоку

Израиль и Ливан проведут переговоры на уровне своих лидеров в этот четверг, 16 апреля. Они станут первыми за 34 года, рассказал американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам политика, сейчас его команда работает над тем, чтобы создать небольшую передышку в конфликте между государствами.

«Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет», — уточнил глава Белого дома, отметив, что это произойдет уже в четверг.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия еврейского государства уничтожит город Бинт-Джбейль на юге Ливана, охарактеризовав его как крупный оплот движения «Хезболлах». Он уже дал соответствующее поручение военным, чтобы те «продолжили расширение зоны безопасности» на юге страны.

14 апреля стало известно, что США, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. По информации американского Госдепа, Вашингтон окажет Ливану масштабную финансовую помощь в том случае, если переговоры с Тель-Авивом будут успешными.