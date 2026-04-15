В США могут объявить импичмент главе Пентагона
Члены Демократической партии в Конгрессе США планируют внести на рассмотрение резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.
Согласно информации издания, основанием для импичмента стали шесть статей. Хегсета обвиняют в начале незаконной войны против Ирана, в нарушении законов об ударах по гражданскому населению, в халатном обращении с чувствительной информацией, в создании препятствий для надзора со стороны Конгресса, в злоупотреблении властью, а также в нанесении ущерба репутации США и их армии.
Впрочем, Axios подчеркивает, что эта инициатива практически обречена на провал, так как обе палаты Конгресса США сейчас контролируются Республиканской партией, которая состоит из сторонников Хегсета. Как заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон, предложение об импичменте Хегсета является «очередной попыткой отвлечь внимание американцев от успехов Трампа».
Согласно американским законам, импичмент предусматривает отстранение от должности федеральных служащих, включая президента и министров. Для этого их должны признать виновными в измене, взяточничестве либо других тяжких преступлениях.
Ранее стало известно, что Хегсет снова пропустит встречу по Украине в формате «Рамштайн».