В США могут объявить импичмент главе Пентагона

Члены Демократической партии в Конгрессе США планируют внести на рассмотрение резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

© Global look

Согласно информации издания, основанием для импичмента стали шесть статей. Хегсета обвиняют в начале незаконной войны против Ирана, в нарушении законов об ударах по гражданскому населению, в халатном обращении с чувствительной информацией, в создании препятствий для надзора со стороны Конгресса, в злоупотреблении властью, а также в нанесении ущерба репутации США и их армии.

Впрочем, Axios подчеркивает, что эта инициатива практически обречена на провал, так как обе палаты Конгресса США сейчас контролируются Республиканской партией, которая состоит из сторонников Хегсета. Как заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон, предложение об импичменте Хегсета является «очередной попыткой отвлечь внимание американцев от успехов Трампа».

Согласно американским законам, импичмент предусматривает отстранение от должности федеральных служащих, включая президента и министров. Для этого их должны признать виновными в измене, взяточничестве либо других тяжких преступлениях.

Ранее стало известно, что Хегсет снова пропустит встречу по Украине в формате «Рамштайн».