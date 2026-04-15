Министр обороны США в очередной раз пропустит встречу «Рамштайна»

Министр обороны Пит Хегсет снова пропустит встречу контактной группы по обороне Украины, также известной как формат «Рамштайн», на этой неделе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Вместо этого, по словам двух американских чиновников, в виртуальной встрече примет участие глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби.

Издание отмечает, что Хегсет лишь изредка посещал эти встречи в течение последнего года — это признак того, что у администрации США есть другие приоритеты, и она все чаще ожидает, что Европа возьмет на себя бремя поставок оружия Киеву.

В среду в виртуальном формате соберутся более 50 министров обороны стран, поддерживающих Украину. Встречу возглавят министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Великобритании Джон Хили, которые взяли на себя координацию группы после отказа от полномочий со стороны США.

Список приоритетных потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL) стал предметом обсуждения на заседаниях «Рамштайна», и по нему уже заключены контракты на поставку оборудования на миллиарды долларов. Однако представители администрации США предупредили, что поставки американского оружия в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон отдает приоритет его использованию в войне с Ираном.