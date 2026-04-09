Хаменеи предъявил ультиматум США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с требованием к США — он заявил, что Вашингтон должен выплатить репарации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хаменеи, Вашингтон должен выплатить репарации за весь ущерб, который причинили США и Израиль во время конфликта. Он также добавил, что Иран собирается отомстить за смерть прошлого лидера Ирана Али Хаменеи и других погибших.

«Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый причиненный ущерб, пролитую кровь мучеников. <...> Решительная воля к мести за его пролитую кровь и всех мучеников, погибших в ходе второй и третьей навязанной войне будет жить в сердце и душе», — заявил он.

Трамп заявил, что Ирану будет «очень больно», если он не пойдет на сделку с США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану будет «очень больно», если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном.