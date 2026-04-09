Трамп пригрозил Ирану фразой «будет очень больно»

Трамп заявил, что Ирану будет «очень больно», если он не пойдет на сделку с США

Андрей Дуванов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану будет «очень больно», если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном. Об этом сообщает NBC News.

По словам Трампа, иранские лидеры это тоже понимают. Он уточнил, что во время дипломатических встреч представители Ирана «говорят иначе, чем перед прессой». Он также добавил, что сейчас у Ирана нет армии, поэтому Тегеран согласится «на все, на что попросят».

«Если они не заключат сделку, это им будет очень больно», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном. Позже СМИ сообщили, что на этом фоне США продолжают переброску морских пехотинцев на Ближний Восток.