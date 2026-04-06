Президент США Дональд Трамп заявил, что не против стать президентом Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции. По словам Трампа, когда он «покончит с ситуацией в Иране», глава Белого дома может начать учить Испанский, чтобы побороться за пост президента Венесуэлы.

«После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени. У меня хорошо с языками. Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — пошутил Трамп.

