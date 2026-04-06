Трамп заявил, что не против стать президентом Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против стать президентом Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время пресс-конференции. По словам Трампа, когда он «покончит с ситуацией в Иране», глава Белого дома может начать учить Испанский, чтобы побороться за пост президента Венесуэлы.
«После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени. У меня хорошо с языками. Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — пошутил Трамп.
