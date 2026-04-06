Трамп рассказал, когда «попрощался с НАТО»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на традиционном брифинге в Белом доме, что принял решение «попрощаться с НАТО» несколько месяцев назад, на фоне истории с Гренландией. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер в 2025 году неоднократно высказывался о том, что планирует взять под контроль Мексику, Кубу, Канаду, Гренландию.

4 января 2026 года, после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп в очередной раз заявил, что желает приобрести Гренландию. Он отметил, что США нуждаются в острове для «национальной безопасности».

В ответ на слова главы США страны НАТО объявили о проведении учений на острове, направили в регион небольшие контингенты, от 3 до 20 человек.

«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока, пока», — разъяснил Трамп.

По данным агентства, после этих слов президент прервал брифинг и, не посчитав необходимым ответить на вопросы репортеров, покинул кабинет.