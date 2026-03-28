Пашинян засобирался в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о скорой поездке в Россию — страну, которая является для армян другом. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу премьер-министр пообщался с жителями Еревана. Во время разговора одна из женщин попросила Пашиняна не «уходить от России», потому что там живут ее родственники.

«Нет, как такое может быть. Скоро поеду в Россию, мы сохраняем связи», — ответил Пашинян.

Политик напомнил, что его дед был участником Великой Отечественной войны, и отметил, что «Россия – наш друг».

