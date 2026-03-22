Пашинян публично извинился перед женщиной после ссоры в метро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился перед женщиной, с которой вступил в конфликт в метро из-за Нагорного Карабаха. Пост с извинениями он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Уважаемая госпожа Мосиян, я прошу прощения у вас и вашего сына за те эмоции и надеюсь, что будет повод вновь в метро или где-то встретиться и спокойно поговорить. Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся», — заявил политик в прямом эфире.

Пашинян заявил о подготовке Армении к войне

Он добавил, что некоторые фразы сказал «с неправильной жестикуляцией, тональностью и выражением лица».

Ссора произошла, когда Пашинян спустился в метро в Ереване. Там у него был конфликт с пассажиркой, которая обвинила его в сдаче Нагорного Карабаха. Женщина просила политика не разговаривать с ней на повышенных тонах, но он ответил, что будет «так разговаривать».