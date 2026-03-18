Пентагон: США остаются привержены НАТО

Помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман заявил, что США все еще остаются привержены альянсу НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время слушаний в палате Представителей США Циммерману задали вопрос о приверженности США альянсу. Этот вопрос прозвучал на фоне того, что президент США Дональд Трамп все чаще выступает с критикой в адрес НАТО.

В ответ на это Циммерман заявил, что Белый дом все еще привержен альянсу. Он также подчеркнул, что США намерены соблюдать и пятую статью устава альянса о коллективной обороне.

«Да, мы остаемся», — заявил он.

Ранее Трамп раскритиковал НАТО за отказ поддержать операцию против Ирана.