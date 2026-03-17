Трамп раскритиковал НАТО за отказ поддержать операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать военную операцию Вашингтона против Ирана.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Я не удивлён их действиями, потому что всегда считал НАТО улицей с односторонним движением — мы будем их защищать, а они ничего не сделают для нас», — заявил он.
По словам Трампа, США тратят значительные средства на защиту союзников, однако в ответ не получают поддержки в ключевые моменты.
Трамп разгневался на союзников США
Ранее сообщалось, что страны ЕС — члены НАТО не спешат помогать США в разблокировке судоходства в Ормузском проливе, поскольку Вашингтон не консультировался с ними перед началом конфликта.
Также Трамп ранее назвал «нечестной» блокировку Ормузского пролива Ираном.