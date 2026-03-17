Трамп раскритиковал НАТО

Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать военную операцию Вашингтона против Ирана.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я не удивлён их действиями, потому что всегда считал НАТО улицей с односторонним движением — мы будем их защищать, а они ничего не сделают для нас», — заявил он.

По словам Трампа, США тратят значительные средства на защиту союзников, однако в ответ не получают поддержки в ключевые моменты.

Трамп разгневался на союзников США

Ранее сообщалось, что страны ЕС — члены НАТО не спешат помогать США в разблокировке судоходства в Ормузском проливе, поскольку Вашингтон не консультировался с ними перед началом конфликта.

Также Трамп ранее назвал «нечестной» блокировку Ормузского пролива Ираном.