Трамп рассказал, когда США уйдут из Ирана

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда Белый дом может вывести войска из Ирана. Во время встречи с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином Трамп заявил, что сейчас США не могут уйти из Ирана, потому что в этом случае Тегеран «сможет восстановиться за 10 лет». При этом он допустил, что США выведут войска «в самом ближайшем будущем».

«Если бы мы ушли прямо сейчас, им потребовалось бы 10 лет на восстановление. Но мы пока не готовы уйти. Мы уйдем в ближайшем будущем — в значительной степени в самом ближайшем будущем», — заявил он.

Напомним, что совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Как заявил Трамп, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После начала операции Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана помогла предотвратить начало Третьей мировой войны.