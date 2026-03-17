Трамп объяснил нападение на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с помощью военной операции против Ирана смог предотвратить начало Третьей мировой войны. Перевод его слов приводит РИА Новости.

Американский лидер высказался о ситуации на Ближнем Востоке в ходе брифинга в Белом доме.

«Если бы мы этого не сделали, началась бы ядерная война, которая переросла бы в Третью мировую. И что еще важнее — это была бы война, после которой просто ничего бы не осталось», — заявил он.

По словам Трампа, Тегеран мог бы получить ядерное оружие, которым бы ударил по Израилю и всему Ближнему Востоку, если бы США не начали военную операцию.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В результате одного из ударов был убит верховный лидер Али Хаменеи и часть высшего командования страны. Иран ответил ударами по территории Израиля и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, из-за чего на мировых рынках резко поднялись цены на энергоносители.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что вызывает серьезную тревогу судьба Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, сильнейшим ударом по нему стала атака США и Израиля во время переговоров по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.