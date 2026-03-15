Зеленский выдвинул ультиматум Венгрии

Киев готов к диалогу с будущим премьером Венгрии, только если он не будет союзником президента России Владимира Путина. Такой ультиматум выдвинул Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

В интервью Зеленский обвинил действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот якобы распространяет антиукраинские нарративы. При этом Зеленский сделал ультимативное заявление о будущих отношениях с Будапештом.

«Мы будем сотрудничать с любым лидером Венгрии, если этот человек не является союзником Путина», — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне масштабного конфликта из-за перекачки нефти по трубопроводу «Дружба». Киев отказывается запускать транзит, ссылаясь на необходимость ремонта. В Будапеште уверены, что трубопровод в порядке, а Зеленский намеренно саботирует поставки, чтобы дать козыри противникам Орбана на предстоящих выборах.

Венгрия заблокировала выделение ЕС кредита в 90 миллиардов евро для Украины.