Венгрия обратилась с требованием к Украине

Киев блокирует нефтепровод «Дружба» исключительно по политическим причинам — чтобы вмешаться в венгерские выборы и помочь противникам действующей власти. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Дипломат рассказал, что в Киеве сейчас находится группа венгерских экспертов, прибывших для осмотра трубопровода. Для них местные власти устроили брифинг, и заявили, что для восстановления поставок нефти требуется еще месяц.

«Это означает, что они устанавливают этот срок под парламентские выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля. Таким образом, Киев хочет сохранить нефтяную блокаду и подорвать позиции нынешнего венгерского правительства, чтобы помочь оппозиционной партии "Тиса"», — пояснил глава МИД.

По его словам, трубопровод находится в рабочем состоянии и может быть перезапущен всего за одну минуту. Но Киев не возобновляет транзит российской нефти «исключительно по политическим причинам».

«Мы требуем, чтобы украинцы перезапустили трубопровод и прекратили вмешиваться в избирательную кампанию в Венгрии», — заявил Сийярто.

Накануне в минэнерго Венгрии заявили, что позицией Будапешта относительно нефтепровода «Дружба» заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия.