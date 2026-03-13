СМИ раскрыли самого сильного противника Трампа

СМИ раскрыли самого сильного противника президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Иносми» со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает источник, Трамп проявляет особую осторожность, когда дело касается России, а также дает больше свободы ее президенту Владимиру Путину. По мнению авторов издания, это происходит из-за того, что Трамп рассматривает Россию как слишком сильного противника.

«При всех своих жестких заявлениях президент Трамп неизменно дает поблажки державам, которые считает достаточно сильными и могущественными», — сообщает источник.

В качестве примера издание приводит случай, когда Трампу задали вопрос о том, что он думает о возможной помощи Ирану со стороны России. Тогда глава Белого дома избежал ответа, но отчитал репортера за то, что он задал вопрос «не по теме». Позже специальный посланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Москва отрицает помощь Ирану, а Белый дом «верит ей на слово».

«Столь почтительное отношение к России со стороны Трампа подчеркивает давнюю закономерность, сполна проявившуюся в последние месяцы, когда он развернул целую серию военных действий за рубежом. Президент делает всякого рода поблажки Путину и председателю КНР Си Цзиньпину — и восхваляет обоих лидеров за волевой характер, ум и деловую хватку. Но при этом он гораздо смелее с лидерами, которых считает слабее себя, — причем как союзниками, так и противниками», — сообщает издание.

Ранее Трамп заявил об отсутствии помощи со стороны Украины в конфликте в Иране.