Украина никак не помогает США отражать удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) со стороны Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

Трамп также подчеркнул, что США не нужна помощь Киева в отражении иранских атак.

Иран задал США неудобные вопросы об Ормузском проливе

11 марта подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за операции США и Израиля против Ирана, поскольку она негативно отражается на поставках оружия Киеву. Эксперт отметил, что на фоне паники Зеленского российские военные продолжают успешно решать цели спецоперации.

10 марта российский лидер Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он поблагодарил российского коллегу за оказываемую Москвой поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану.