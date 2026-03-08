Макрон обратился к Алиеву после инцидента в Нахичевани

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержал его после инцидента с беспилотниками в Нахичеванской автономной республике.

В соцсети Х Макрон написал, что провел беседу с Алиевым, и «выразил поддержку и солидарность после ударов Ирана по его стране».

Он также поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации французов с Ближнего Востока.

Макрон напомнил Алиеву, что поддерживает мирное урегулирование между Ереваном и Баку. По словам французского политика, двусторонний диалог с Азербайджаном продолжится.

Накануне в МИД РФ заявили, что атака дронов на Нахичевань стала следствием агрессии против Тегерана.