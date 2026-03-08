Захарова: атака на Нахичевань стала следствием агрессии США против Ирана

Атака дронов на Нахичевань является прямым следствием агрессии против Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва выражает серьезную обеспокоенность из-за крайне опасного развития ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Она отметила, что обострение было вызвано ничем не спровоцированной и незаконной вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана, предпринятой под надуманными предлогами.

Захарова указала, что действия этих стран, по оценке российской стороны, нарушают Устав ООН и основные принципы международного права. По ее словам, речь идет о попытке свергнуть законную власть в суверенном государстве — члене ООН за отказ подчиниться "коллективному Западу". Представитель МИД добавила, что Россия предупреждала о последствиях такой военной авантюры для безопасности стран региона, прежде всего соседних с Ираном государств.

Она подчеркнула, что нынешнее развитие событий, по мнению Москвы, является прямой ответственностью авторов агрессии и тех, кто ей прямо или косвенно способствует. Захарова также прокомментировала напряженность между Азербайджаном и Ираном. Она заявила, что Россия призывает обе страны, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие, избегать непродуманных шагов и не создавать новые разделительные линии в регионе в ущерб принципу добрососедства.

По ее словам, в нынешней напряженной обстановке особенно важно тщательно проверять все обстоятельства любых событий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Захарова добавила, что Россия готова активно содействовать поиску путей для скорейшего прекращения кровопролития в регионе, а также поддержать возобновление политико-дипломатического процесса и поиск решений на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

5 марта беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. По данным властей, пострадали как минимум четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о приведении армии в режим полной боеготовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений.