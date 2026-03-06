Президент США Дональд Трамп потребовал капитуляции Ирана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social

По словам главы Белого дома, в конфликте с Ираном он не примет никаких других договоренностей, кроме как безоговорочной капитуляции Тегерана. Кроме того, он также заявил, что США и их союзники будут работать над тем, чтобы «вывести Иран из состояния, близкого к разрушению».

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! После этого, и после избрания великого и приемлемого лидера (или лидеров), мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры будем неустанно работать над тем, чтобы вывести Иран из состояния, близкого к разрушению, сделав его экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде», — заявил он.

Свое сообщение Трамп закончил лозунгом «сделаем Иран великим» — перефразированным лозунгом его предвыборной кампании «сделаем Америку снова великой».

«У Ирана будет великое будущее. Сделаем Иран великим! Спасибо за внимание к этому вопросу!», — подытожил он.

Ранее Трамп заявил, что хочет предотвратить приход к власти в Иране лидера, аналогичного аятолле Хаменеи.