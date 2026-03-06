Трамп рассказал, кого не хочет видеть у власти в Иране
Дональд Трамп стремится предотвратить приход к власти в Иране лидера, аналогичного аятолле Хаменеи.
"У них будет возможность выбора, но нашей задачей будет гарантировать, что этот выбор будет в пользу фигуры, демонстрирующей разумный подход к Соединенным Штатам", – заявил действующий президент США в интервью изданию Time.
6 марта представитель иранского Совета стражей конституции, Махмуд Раджаби, сообщил, что данный консультативный орган начал процесс определения следующего верховного лидера Ирана. Итоговое решение будет обнародовано секретариатом.
28 февраля Соединенные Штаты и Израиль инициировали военные действия против Ирана. Под прицелом оказались крупные иранские города, включая столицу, Тегеран. Официальные представители Белого дома заявили, что причиной атаки послужили предполагаемые ракетные и ядерные угрозы со стороны Тегерана.
Корпус стражей исламской революции сообщил о проведении масштабной ответной операции, целясь по объектам на территории Израиля. Атакам также подверглись американские объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.
Названа уникальная черта Ирана в боевых действиях
Вследствие атаки на Иран погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а также ряд других значимых представителей руководства исламской республики.