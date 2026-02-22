«Саммит дружбы» Макрона и Мелони отложен после скандала

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон отложили апрельский двусторонний саммит дружбы. Это произошло после перепалки между политиками, пишет европейское издание Politico со ссылкой на французского дипломата.

Издание пишет, что первый двусторонний саммит Мелони и Макрона планировался как акт, призванный показать «важность французско-итальянской дружбы». Однако Мелони решила его отложить.

«Мелони попросила Макрона перенести саммит на период после саммита G7 в Эвиан-ле-Бене 15–17 июня», — заявил дипломатический источник.

По его словам, перенос саммита не связан с конфликтом между двумя лидерами.

На Западе высмеяли Зеленского, Каллас и фон дер Ляйен

На этой неделе главы Франции и Италии обменялись обвинениями после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе.

Мелони выразила соболезнования из-за «смерти мальчика чуть старше 20 лет», на которого напали левые экстремисты. По ее словам, это стало «раной для всей Европы».

После этого Макрон обвинил Мелони во вмешательстве во внутренние дела Франции.

Politico отмечает, что ссора на руку канцлеру ФРГ Мерцу, который пытается сблизиться с Италией.