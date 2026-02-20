Макрон закатил Мелони скандал из-за "мальчика чуть старше 20 лет"

Власти Франции и Италии обменялись обвинениями после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе. Дипломатический скандал разразился из-за соболезнований, которые выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В соцсетях итальянский политик назвала "смерть мальчика чуть старше 20 лет, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом", "раной для всей Европы".

Президент Франции Эммануэль Макрон не замедлил с язвительным ответом, обвинив Мелони во вмешательстве во внутренние дела его страны. Он фактически назвал премьера Италии националисткой и порекомендовал ей заняться собственными проблемами.

Джорджа Мелони снова не смолчала, написав, что "вмешательство — это нечто другое, например, когда лидер избирается своими гражданами, а иностранное государство заявляет, что будет следить за соблюдением верховенства права". Она назвала выпад Макрона в свой адрес неожиданным, уточнив, что ее размышления касались "не Франции, а рисков поляризации", сообщает телеканал Sky.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц после недолгого "медового месяца" с Макроном подыскивает себе союзника, чтобы совместно руководить Европейским союзом. Вместо президента Франции глава германского кабмина присматривается к премьер-министру Италии Джордже Мелони, с которой установилась "отличная химия".

Между тем встреча европейских лидеров в неформальной обстановке 13 февраля оказалась провальной — участникам так и не удалось прийти к к мало-мальски конструктивным результатам.