Орбан пошутил о Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас пытается совершить то, что не удалось Наполеону и Гитлеру — победить Россию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.
Венгерский премьер выступил на предвыборном мероприятии в городе Бекешчаба. Он отметил, что руководители ЕС не отказались от попыток «победить Россию на поле боя», но им надо обратиться к истории, и понять к чему приведет такая стратегия.
«Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет. Так что я хочу сказать, что это ошибочная, неправильная политическая стратегия с ужасным количеством человеческих жертв», — сказал Орбан.
Он добавил, что в ЕС ошибочно полагают, будто «экономика России не выдержит». Но каждый, кто присоединится к этой европейской идее и плану, в итоге «ввергнет свою страну в беду».
В феврале Каллас выдвинула ультиматум России, заявив о непризнании де-юре новых российских регионов. После этого немецкая пресса обвинила ее в абсурдности требований.