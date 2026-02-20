Требования Европейского союза (ЕС) к России по урегулированию конфликта на Украине не повлияют на позицию Москвы по участию Европы в переговорном процессе. Об этом пишет издание Junge Welt.

Как отмечает автор статьи, перечень условий, составленный главой евродипломатии Каей Каллас, представляет собой «список антироссийских пожеланий».

«Другими словами, это безоговорочная капитуляция. За все это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно», — подчеркивает он.

Медведев заявил об игнорировании Каллас коллегами из ЕС и США

По мнению автора, Россия не согласится предоставить европейским лидерам место за столом переговоров, а у них нет рычагов давления, чтобы заставить ее.

Ранее Каллас представила ультиматум России по Украине, в котором, в частности, содержатся пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий.