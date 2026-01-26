Названы самые распутные страны мира

Австралия, Бразилия и Греция заняли первые места в рейтинге самых распутных стран мира, опубликованных ресурсом World Population Review. Об этом сообщает издание Greek Reporter.

При вычислении так называемого международного индекса сексуальной распущенности учитываются шесть факторов: среднее количество сексуальных партнеров, возраст первого полового контакта, легальность проституции, социальная приемлемость добрачного секса и распространенность заболеваний, передающихся половым путем. Учитывались данные по 45 странам мира.

Самой распутной страной по сумме этих показателей названа Австралия. Среднее количество партнеров в этой стране составляет 13,3, а средний возраст первого полового контакта —17,9 лет. Второе место занимают Бразилия (в среднем девять партнеров) и Греция (в среднем 10,6 партнера). Также в первую десятку входят Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

