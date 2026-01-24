Ведущая Елена Летучая сделала селфи с мужем и его сыновьями в Бразилии

Экс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая сделала селфи с мужем Юрием Анашенковым и его сыновьями Максимом и Никитой в Бразилии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Летучая показала редкое фото с мужем и его сыновьями во время поездки прогулки по Рио-де-Жанейро. Ведущая была одета в белые брюки, рубашку и черный топ.

В декабре Елена Летучая подвела итоги года и показала кадры, сделанные в разные месяцы. На одном из фото телеведущая была запечатлена в черном бюстгальтере, который был украшен пайетками. Артистка также надела темный низ, кожаную куртку и солнцезащитные очки. Звезда программы «Ревизорро» добавила к образу золотые серьги, браслеты и ожерелье. Летучая позировала с кудрявыми распущенными волосами и макияжем.

До этого Елена Летучая посетила предновогодний ужин сервиса «Яндекс Книги», который прошел в Москве. Телеведущая выбрала для закрытого светского мероприятия черное мини-платье, украшенное перьями. Артистка также надела туфли на каблуках, браслет с бриллиантами, серьги и ожерелье. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.

Ранее Елена Летучая выложила фото в крошечном бикини.