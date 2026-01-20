Макрон вышел на публику в солнцезащитных очках

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на форуме в Давосе в темных очках. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Макрон не снимал очки на протяжении всего своего выступления. При этом, ранее он объяснил, что у него лопнул в глазу сосуд, из-за чего некоторое время он будет носить солнцезащитные очки.

Напомним, что ранее Макрон выступил перед французскими военными в городе Истр в странном виде — его глаз заплыл кровью. Тогда он объяснил, что с ним не произошло ничего серьезного.