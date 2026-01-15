Макрон появился на публике с кровавым глазом

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед военными в городе Истр в странном виде, потребовавшем объяснений.

Политик, представший перед аудиторией с кровавым глазом, заверил, что ничего серьезного не произошло. Предположительно, лопнул кровеносный сосуд.

Макрон, которого цитируют "Известия", допустил, что его внешний вид можно воспринять "как непреднамеренную отсылку к "глазу тигра" в начале года", то есть "это знак целеустремленности".

Многие тут же вспомнили про конфликты Макрона с супругой, выплескивающиеся на публику. Во время визита во Вьетнам президент Франции получил от Бриджит оплеуху на глазах изумленной толпы. Специалист по чтению по губам определил по видеокадрам, что сказала главе государства его жена после случившегося.

Это не единственный случай, когда собственная жена открыто демонстрировала пренебрежение высокопоставленному супругу. Например, чета Макрон разыграла семейную сцену по прибытии в Великобританию — прямо на глазах у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.