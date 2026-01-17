Трамп обратился к Эрдогану

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану стать членом Совета мира по Газе. Об этом заявил представитель президентской администрации Турции Бурханеттин Дуран.

В соцсети Х Дуран написал, что письмо пришло в Анкару 16 января 2026 года.

«Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать одним из учредительных членов Совета мира», — отметил чиновник.

Накануне Трамп анонсировал создание Совета мира, который будет восстанавливать палестинский регион и поддерживать в нем мир. В состав совета вошли американские высокопоставленные чиновники, бывший премьер-министр Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.

Трамп объявил о создании Совета мира по Газе

Газета Financial Times со ссылкой на источник написала о расчете Трампа заменить ООН Советом мира. Эта структура будет разрешать конфликты не только в Газе, но и по всему миру.