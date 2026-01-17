Стало известно, на какую организацию Трамп хочет заменить ООН
Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает так называемый «совет мира» под своим председательством в качестве альтернативы ООН. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.
Издание отмечает, что “совет мира” будет представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе уже на следующей неделе. При этом детали того, как будет работать организация, пока неизвестны.