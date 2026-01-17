Стало известно, на какую организацию Трамп хочет заменить ООН

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает так называемый «совет мира» под своим председательством в качестве альтернативы ООН. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

“Администрация Трампа рассматривает "совет мира" как потенциальную замену ООН своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования конфликтов за пределами Газы”, - пишет газета.

Трамп планирует урегулировать еще один конфликт

Издание отмечает, что “совет мира” будет представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе уже на следующей неделе. При этом детали того, как будет работать организация, пока неизвестны.