Стало известно, на какую организацию Трамп хочет заменить ООН

Московский Комсомолец

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает так называемый «совет мира» под своим председательством в качестве альтернативы ООН. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

© Global Look Press
“Администрация Трампа рассматривает "совет мира" как потенциальную замену ООН своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования конфликтов за пределами Газы”, - пишет газета.

Издание отмечает, что “совет мира” будет представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе уже на следующей неделе. При этом детали того, как будет работать организация, пока неизвестны.