Трамп планирует урегулировать еще один конфликт
Президент США Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Как заявил Трамп, конфликт между Саудовской Аравией и хуситами может стать «девятой войной, которую он завершит». Впрочем, точные сроки своего вмешательства в этот конфликт Трамп не уточнил.
«Похоже, это еще одна война, с которой нам придётся разобраться. <...> Будем считать ее девятой», — заявил он.
Ранее Трамп предложил сменить лозунг «Сделаем Америку снова великой».