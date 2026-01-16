Трамп планирует урегулировать еще один конфликт

Президент США Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Как заявил Трамп, конфликт между Саудовской Аравией и хуситами может стать «девятой войной, которую он завершит». Впрочем, точные сроки своего вмешательства в этот конфликт Трамп не уточнил.

«Похоже, это еще одна война, с которой нам придётся разобраться. <...> Будем считать ее девятой», — заявил он.

Ранее Трамп предложил сменить лозунг «Сделаем Америку снова великой».