Трамп предложил сменить лозунг «Сделаем Америку снова великой»

Президент США Дональд Трамп предложил сменить лозунг своей предвыборной кампании «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»). Об этом сообщает РИА Новости.

Во время круглого стола по вопросам здравоохранения в Белом доме Трамп заявил, что этот лозунг больше не актуален. Трамп считает, что США уже достигли величия, поэтому лозунг необходимо заменить на «Keep America Great» — «Сохраним Америку великой».

«Лозунг "Сделаем Америку снова великой" становится устаревшим, потому что наша страна очень близка к этому. Изначально мы собирались сделать Америку великой, а теперь должны перейти к лозунгу "Сохраним Америку великой"», — заявил Трамп.

