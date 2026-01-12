Трамп оценил доходы США от украинских ресурсов

Президент США Дональд Трамп заявил, что доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят 350 миллиардов долларов.

В своём обращении к журналистам он раскритиковал политику предшественника, Джо Байдена, отметив, что тот предоставил Киеву аналогичную сумму, не получив ничего взамен. Трамп подчеркнул, что его администрация обеспечила возврат в США редкоземельных элементов и, по его оценке, получила взамен гораздо более ценные активы.

Напомним, что США и Украина заключили соглашение о природных ресурсах 30 апреля 2025 года.

