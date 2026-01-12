Трамп решил вмешаться в ситуацию в Иране

Президент США Дональд Трамп принял решение вмешаться в ситуацию в Иране на стороне протестующих. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в американской администрации.

«По сути, Трамп решил помочь протестующим в Иране. Он ещё не решил, как и когда это произойдёт», — приводит издание слова своего собеседника.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп в последние дни получил от своих советников несколько вариантов действий в отношении Ирана на фоне продолжающихся массовых протестов.

Среди них — как военные сценарии (включая возможные удары), так и варианты без прямого применения силы. Некоторые планы предполагают использование внутренних силовых структур Тегерана для подавления акций протеста.