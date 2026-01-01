У Украины не осталось никаких «козырей» для переговоров. Сильные стороны Киева назвал турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу в интервью РИА Новости.

По его словам, Украина сейчас не имеет «ни систем обороны, ни армии», которые могли бы хоть как-то удивить Россию. Он подчеркнул, что атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина сделала Киеву только хуже, сузив пространство для маневра.

Депутат Васильев: атака на резиденцию Путина призвана спровоцировать ситуацию

«Диверсии против российских танкеров в Черном море, перевозящих российскую нефть, и попытка атаки на резиденцию президента РФ — вот это все, на что способна Украина. Других козырей не осталось», — сказал эксперт.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась верить в причастность Украины к попытке атаки на резиденцию Путина. По ее словам, этот инцидент является «преднамеренным отвлечением внимания».